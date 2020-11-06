Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в онлайн-мошенничестве.

В дежурную часть Тюлькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что она стала жертвой онлайн-мошенничества.

По словам потерпевшей, в месседжере «Ватцап» неизвестные лица предложили ей вложить деньги в раскрутку денег и обещали увеличить прибыль в несколько раз. В надежде заработать «легкие деньги» женщина отправила на указанный счет около 190 тысяч тенге, но в итоге осталась ни с чем. Данный факт стражи порядка зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «мошенничество» и сразу же приступили к розыску подозреваемых лиц.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Тюлькубасского РОП в течение суток вышли на след мошенницы и задержали подозреваемую в соседней области. Ею оказалась жительница Жамбылской области, которую оперативники доставили в Тюлькубасский РОП. Следствием установлено, что аферистка создала в месседжере «Ватцап» группу, где путем мошенничества выманивала деньги с доверчивых граждан.

По данном факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Полицейские не исключают, что количество пострадавших от рук мошенницы может возрасти. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как отметили, полицейские Туркестанской области, с развитием современных технологий коммуникаций и интернета, появляется и новые виды и способы мошенничества. Сегодня с помощью смартфонов, планшетов и другой компьютерной техники мошенники легко могут входить в доверие к гражданам и обманным путем выманивать деньги.

Стражи порядка предупреждают жителей области о необходимости быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям, размещаемых в интернете и социальных сетях. Не стоит проявлять беспечность к неизвестным лицам, предлагающие помощь в получение кредита, пособий и иных материальных ценностей, чтобы не попасться на уловки аферистов.

В случае, если вы стали жертвой или очевидцем подобных мошеннических действий, совершаемых в том числе в интернете, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.