В Туркестанской области в этом году хлопковые культуры засеяны на площади 125,8 тыс. га.

На сегодняшний день уборочная кампания завершена на 90%, собрано 298,7 тыс. тонн хлопка-сырца. Урожайность составила 24,3 центнера с гектара. Более половины всего «белого золота» собрано с участием около 500 комбайнов, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

Заместитель акима Туркестанской области Улан Тажибаев посетил КХ «Туран», расположенное в населенном пункте Карашык города Кентау, с целью ознакомления с ходом сбора хлопчатника в регионе. На посевных площадях хозяйства активно применяют технологию капельного орошения. Во время визита заместитель акима области также ознакомился с деятельностью состоянием семейной фермы.

«В настоящее время ведется диверсификация посевных площадей, по сравнению с прошлым годом наблюдается увеличение цен на хлопок-сырец. В результате средняя цена за тонну продукции составляет 160-165 тыс. тенге. В свою очередь, — это положительно влияет на улучшение социально-экономического положения 125 тыс. человек, занятых в 15 тыс. агроформированиях, занимающихся выращиванием хлопчатника» — отметил Улан Тажибаев.

Отметим, по сбору урожая хлопка в регионе лидируют Ордабасинский и Мактааральский районы. Приемкой хлопка-сырца занимаются 166 приемных пунктов 18 хлопкоперерабатывающих заводов. Для господдержки хлопководства на весенне-осенние полевые работы выделено 76,2 тыс. тонн горюче-смазочных материалов по ценам ниже рыночных — на 16-18 тенге за литр. Кроме того, 30 тыс. сельхозпроизводителей получили субсидирование и государственную поддержку, субсидировано 50% расходов на минеральные удобрения и биоагенты, применяемые против вредителей.

Кроме того, выплачено 1,2 млрд тенге инвестиционных субсидий на покупку 881 единицы сельхозтехники, стоимостью 6 млрд тенге.