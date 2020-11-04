В Туркестанской области полицейские задержали афериста, обманувшего сельчан с субсидиями.

К полицейским Жетысайского РОП обратились сразу несколько жителей района. Все они — жертвы мошенничества.

Едва знакомый мужчина обещал за вознаграждение помочь им в получении государственных субсидий. Как только сельчанка передала аферисту 130 тысяч тенге, последний скрылся из виду. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “мошенничество”.

Сотрудники Жетысайского РОП задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции. Им оказался житель соседнего Мактаральского района, который признался в содеянном.

Следствием установлено, что молодой человек причастен еще к четырем фактам мошенничества. Аферист выманил у сельчан по 30 тысяч тенге. Вырученные деньги он потратил.

Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила 250 тысяч тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Он находится под подпиской. Полицейскими выясняется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.