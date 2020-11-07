Мошенница взяла задаток за дом, который приобрела мошенническим способом.

В Управление полиции Енбекшинского района Департамента полиции города Шымкент обратился житель города, который в своем заявлении сообщил, что 13 октября гражданка «К» мошенническим путем взяла у него предоплату в размере 5 миллионов тенге за продаваемый ею дом стоимостью 20 миллионов тенге, сообщает Департамент полиции города Шымкент

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

В результате оперативных действий стражи порядка установили и доставили в полицию подозреваемую.

В ходе проведения следственных мероприятий установлено, что подозреваемая гражданка ранее оформила данный дом на свое имя также путем мошенничества.

В настоящее время проводится досудебное расследование.