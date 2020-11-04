В результате повышения уровня автоматизации государственных услуг в Шымкенте сократились прямые контакты между госслужащими и гражданами.

На сегодняшний день акимат города Шымкент предлагает 160 видов услуг: 132 электронных, 28 в бумажной форме. В прошлом году была оказана 91 электронная и 90 бумажных услуг.

По словам заместителя руководителя аппарата акима города Шымкент Рашида Мынбаева, 160 государственных услуг было проанализировано. В соответствии с поручением акима города до конца текущего года поставлена задача перевести в электронный формат 28 видов государственных услуг, предоставляемых в бумажной форме, ведутся соответствующие работы.

Также, согласно интерактивной карте открытых бюджетов, была опубликована общая сумма учреждений города Шымкент, бюджет составляет 1 трлн 28,5 миллиарда тенге (81%).

В целях популяризации среди населения Call-центра 1424 Антикоррупционного агентства и проекта «Шымкент – адалдык аланы» специально подготовленные эскизы устанавливаются на 27 билбордах улиц города и размещены на LED-экранах (до 300 раз в день).