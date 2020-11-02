Для Ербола Абдуалиева — стройка стала последним местом работы.

34-летний мужчина скончался на месте.

Нургали Кошмаганбетов, руководитель участка: «Не было такого раньше, чтобы плита упала с крана или кто-то нарочно сбросил её. Плита стояла на краю и рухнула вниз».

Ербол Абдуалиев — гражданин Узбекистана, на этой стройке мужчина проработал всего два дня. Он даже не успел подписать трудовое соглашение. Тело погибшего отвезли на родину. Представители подрядной компании в Шымкенте заверили, что окажут материальную помощь и моральную поддержку семье погибшего.

Нургали Кошмаганбетов:»Мы готовы оказать полноценную материальную помощь».

Специалисты трудовой инспекции приступили к расследованию трагедии. На это уйдет 10 дней. Все материалы специалисты передадут в следственные органы.

Бауыржан Калжанов, руководитель государственной инспекции труда Шымкента: «Ответственность несет не только работодатель, но и генподрядная компания. Строительством жилого комплекс занимается»Онтустик курылыс». Но погибший являлся работником индивидуального предпринимателя «Сарыбаева К». Теперь здесь будут нести ответственность обе стороны».

Девятиэтажку в микрорайоне Нурсат должны сдать в этом месяце. Стройка на месте трагедии не прекращается.

Это не первый несчастный случай на стройке в Шымкенте. Не прошло и недели, как в шахту лифта строящегося жилого комплекса в этом же микрорайоне упал 25-летний рабочий. Молодой человек скончался до приезда медиков.