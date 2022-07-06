ШПФ АО «КазТрансГаз Аймак» оштрафован на сумму 18,37 млн тенге

В результате проверки на компанию составлены 4 административных протокола.

По итогам проверки в отношении Шымкентского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак», Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент составлены 4 административных протокола по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Протокола составлены за неисполнение обязанности, установленных законодательством о естественных монополиях, а именно Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак», получив информацию о завершении строительно-монтажных работ согласно выданным техническим условиям, не осуществил подключение к регулируемой услуге в установленные законодательством сроки, что в свою очередь является грубым нарушением статей 24 и 26 Закона «О естественных монополиях».

Данные административные дела рассмотрены Специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям города Шымкент.

Решением Специализированного суда по административным правонарушениям г.Шымкент Шымкентский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» привлечен к административной ответственности с наложением административного штрафа на общую сумму 18 378 000 тенге.