Там где природного газа не было, теперь мечта сбылась. Люди которые просто не верили, что голубое топливо подведут к их домам, уже пользуются природным газом, передает Otyrar.kz

Село Багыс в Сарыагашском районе, c населением в несколько тысяч человек, расположено на границе с Узбекистаном. Жители рассказывают, когда только начали обещать, что газ подведут, даже не поверили, подумали, что очередные обещания.

«Я тут живу уже 35 лет, мы тут мучились с этой золой, печками и углем. Было очень сложно. Я даже всерьез не приняла слова чиновников и представителей компаний, потом смотрю, приехали строители, начали копать, а потом приехали ребята газовики. А теперь мой дом первый в ауле, который подключен к голубому топливу. Мы рады, мы счастливы, теперь не будем мучиться как раньше», — говорит Тамара Абетова жительница с. Багыс.

В Сарыагашском районе 72 населенных пункта, из них 42 села – газифицированы, что составляет 58%. В Келесском районе 83 населенных пункта, из них 39 населенных пунктов уже газифицированы, в целом цифра достигла 46,9%. С учетом газификации данных населенных пунктов общий охват газификацией Туркестанской области достигнет 66,2 процента.

«По заказу акимата Туркестанской области провели строительство газопровода. АО «КазТрансГаз Аймак» контролировало качество и ход строительства. По итогам построено 300 километров газопровода, подключено два АГРС. Следующий этап такой, каждый абонент должен заключить договор с подрядчиком или компанией «КазТрансГаз Аймак» и подвести газ в свои дома. В Казыгуртском районе в пять населенных пунктов уже подвели голубое топливо, а вот с АГРС Таскескена у нас уже идет 19 населенных пунктов. Из них 13 населенных пунктов в Сарыагашском район и шесть населенных пунктов в Келесском районе», — сказал Шалкар Омарбеков директор ТПФ АО «КазТрансГаз Аймак».

А в другом ауле Таскескен, Сарыагашского района устроили целый праздник. В дом Дауловых пришли соседи поздравлять с тем, что в первый дом на селе уже провели газ. Камшат Даулова рассказывает, каждое утро приходилось топить печи, рубить дрова. Этого события ждали каждый год. Поверили только тогда, когда голубое топливо в газовой плите пошло от природного газа.

«Теперь заживем как нормальные люди, не хуже, чем в городе. Столько мучились, даже перестали надеяться что газ подведут. Главное что сделали то, что обещали. Газовики тут работали много, а мы ждали, и вот дождались», — говорит Камшат Даулова из села Таскескен.

Всего проложено более 300 км газопровода, что позволило обеспечить доступ к природному газу более 5000 семьям. Это более 22 000 жителей и около 250 объекта социальной сферы и предпринимательства.

Шуддин Саидов