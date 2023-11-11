11 тысяч жителей Туркестанской области переплачивали за товарный газ

О фактах ненадлежащего предоставления услуг рассказали в прокуратуре региона.

Там выявили, что в прошлом году министерство национальной экономики согласовало цены на розничную реализацию газа для получателей государственной социальной и жилищной помощи. Тариф на газ казахстанцам из этих категорий должны были снизить на 20%. В акимате Туркестанской области и АО «КазТрансГаз Аймак» подготовили меморандум. Но местный исполнительный отказался его подписывать, мол для этого нужно собрать персональные данные социально-уязвимых жителей региона.

«Всё это препятствовало своевременному применению тарифа для указанной категории населения. По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора, акиматом обеспечено заключение меморандума по снижению тарифа 11 тысячам абонентов с 35,7 до 28,54 тенге за кубический метр газа», — говорит Таир Курасбек, прокурор управления прокуратуры Туркестанской области.