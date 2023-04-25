Об отключении газа в районах Шымкента предупредил КазТрансГаз

Перенос газопровода в районе рынка «Алаш» станет причиной временного отключения газа.

Сотрудники «КазТрансГаз Аймак» объявили, что отключение запланировано на 27 апреля. Стали известны наименования местностей, в которых отключат газоснабжение.

Среди них: ж.м. «Жанаталап», ж.м «Игилик», ж.м. «Кызылжар» и мкр «Кызылжар».

Специалисты приносят извинения за временные неудобства и просят горожан отнестись к ситуации с пониманием и терпением.

В случае возникновения вопросов шымкентцы могут обратиться по контактным номерам: 8771-949-92-60, 39-48-54, 99-80-33, 39-74-81.