Главный санитарный врач Шымкента подписал новое постановление.



Я, Главный государственный санитарный врач города Шымкент Тулебаев Абдиманап Кошкарович ПОСТАНОВЛЯЮ:

Продлить карантин и ограничительные меры на территории города Шымкент с 00:00 часов 23 ноября 2020 года до 00:00 часов 7 декабря 2020 года. В постановление Главного государственного санитарного врача города Шымкент №42 от 06.11.2020 года внести следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3.7. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.7. ограничение деятельности (обслуживание посетителей) по времени с 07:00 до 23:00 часов в будние выходные и праздничные дни объектов общественного питания, работающих на открытом воздухе и объектов, расположенных в зданиях (кафе, рестораны, лаундж-бары, спорт-бары, бары, столовые, кофейни и кулинарии), в том числе расположенных в торгово — развлекательных центрах (в отдельных помещениях) с размещением обеденных столов до 50 посадочных мест. Работа, не связанная с обслуживанием посетителей, в обычном режиме. Запрещено проводить торжественные, памятные мероприятия (банкеты, той, поминки, дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, беташар и другое), запрет на работу фудкортов, банкетных залов и использование кальянов на объектах общепита;

2) подпункт 3.10. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.10. организацию работы в обычном режиме АЗС, магазинов при АЗС, магазинов автозапчастей, авто-экспресс (еда на вынос), автомоек, шиномонтажных, станций технического обслуживания и ремонта автомобилей, швейных мастерских, объектов по ремонту бытовой техники, обуви, химчисток, прачечных, ремонту телефонов, компьютеров»;

3) подпункт 3.16. пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3.16. запрет на работу объектов общественного питания, с размещением обеденных столов более 50 посадочных мест. Объекты общественного питания, работающие в режиме доставки и на вынос, работают в обычном режиме»;

4) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Акимату города Шымкент, акиматам районов города Шымкент, Управлению пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог города Шымкент, Управлению энергетики и коммунального хозяйства города Шымкент, районным территориальным управлениям Департамента санитарно — эпидемиологического контроля города Шымкент, Управлению здравоохранения города Шымкент, филиалу РГП на ПВХ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности»;

5) подпункт 4.1. пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4.1. продлить движение общественного транспорта в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 23:00 часов. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству мест».

6) пункт 4 дополнить подпунктом 4.6. следующего содержания:

« 4.6.обеспечить в срок до 25 ноября 2020 года далее постоянно, интеграцию всех лабораторных мощностей города Шымкент независимо от форм собственности по ПЦР-тестированию, отчету с Единой информационной программой по централизованному учету ПЦР-исследований»;

7) пункт 4 дополнить подпунктом 4.7. следующего содержания:

«4.7.обеспечить строгое соблюдение санитарно-дезинфекционного режима, зонирование, оснащение средствами индивидуальной защиты в медицинских организациях».

Настоящее Постановление обязательно для исполнения всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации, довести до сведения всех заинтересованных ведомств и организаций, распространить в социальных сетях. 5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Главный государственный

санитарный врач

города Шымкент А.Тулебаев