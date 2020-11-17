На трассе Шымкент — Алматы местами образовался гололед, передает Otyrar.kz.

После осадков на дорожном покрытии трассы образовалась корка льда, автомобили начинает заносить.

Как сообщили, в управлении дорог Туркестанской области для очистки снега и подсыпки ПГМ было задействовано 3 комбинированных дорожных машины, 2 автогрейдера и 2 самосвала.

«Каждые два часа мы объезжаем вверенную нам территорию, техника работает и ситуация стабильная. Местами гололеда уже нет. На опасных участках работают спасатели», — пояснили в ведомстве.

Специалисты напоминают, что несмотря на все предпринятые меры, необходимо быть внимательными на дорогах!

Шуддин Саидов