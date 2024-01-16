Как справляются коммунальные службы с последствиями снегопада в Шымкенте

Третья неделя января для жителей Шымкента началась с неблагоприятных погодных условий. Город накрыл туман, снегопад и образовался гололед.

Во власти непогоды оказались как автолюбители, так и пешеходы: из-за неожиданной метели многие застряли в пробках. Водители общественного транспорта снизили скорость. По словам местных жителей, автобусы сегодня ездят медленнее обычного.

— Добирался на работу на автобусе. Водители, конечно, осторожничают, поэтому ездят медленнее обычного. На улице холодно, тем не менее, пока ехал успел встретить коммунальщиков, которые очищают дороги и остановки от снега;

— Я недоволен тем, как очищают наш город от снега. Мне кажется не хватает техники;

— Снег только пошел, возможно коммунальные службы не успевают очистить город от снега. Тем не менее не плохо справляются, — сообщили местные жители.

Учитывая недовольства шымкентцев, в усиленном режиме продолжают работать все службы города. Со снежными завалами борются более 155 единиц спецхтехники, задействованы все сотрудники пяти подрядных организаций. В начале года на борьбу с гололёдом специалисты подготовили около 6700 тонн соли и больше 31 тысячи кубометров песка. Снег на улицах, тротуарах и парках Шымкента коммунальщики убирают вручную.

Ауесбек Опабек, руководитель отдела управления развития комфортной городской среды г. Шымкента:

«В городе проводятся работы по уборке снега. Из-за того, что в Шымкенте температура воздуха опустилась до минус четыре градусов, дороги посыпают инертными материалами. Чтобы они начали действовать, инертные материалы должны пролежать на дороге полчаса. Около 50% запаса уже израсходовано, остальные планируем освоить до конца зимы».

Ханшайым Туратбекова, сотрудница коммунальной службы:

«Мы начали работу в 6 часов утра. У нас работают 3 мобильные бригады. Если снег прекратится, к 5 часам вечера мы обычно заканчиваем свою работу. В холод работать уже привыкли, нам даже не холодно, у нас спецодежда теплая. Бывает, что местные жители видят, что мы долго работаем и приносят нам чай-кофе, а по пятницам некоторые угощают нас горячими лепешками».

О необходимости мониторить ситуацию на дорогах, говорят и полицейские. В Шымкенте произошло 46 аварий. В связи с ухудшением погодных условий, правоохранители Туркестанской области также несут службу в усиленном режиме, для обеспечения дорожной безопасности и оказанию помощи водителям. Из-за гололёда, за сутки, на трассах Шымкент-Самара и Шаян-Шакпак произошло 4 дорожно-транспортных происшествия. Медицинская помощь понадобилась одному пострадавшему.

Ерлан Аскаров, заместитель начальника МПС ДП Туркестанской области:

«Кроме того, на трассах Алматы-Ташкент-Термез и Созак-Шаян на территории Байдибекского, Сайрамского, Созакского и Тулькубасского районов ограничено движение грузового автотранспорта. Стражи порядка оказали помощь водителю большегрузной автомашины, съехавшему на обочину дороги. В связи с неблагоприятными погодными условиями, мы призываем всех соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах».

Непогода в Шымкенте и Туркестанской области к вечеру дала небольшую передышку. Но это ненадолго, говорят синоптики. Снегопады в регионе обещают до конца недели. После ударят морозы. Температура воздуха в горных районах опуститься до минут 17 градусов.