С начала года государственная адресная социальная помощь назначена 27 810 семьям.

На эти цели из республиканского бюджета было выделено 11 млрд тенге. Об этом и о реализации госпрограммы «Еңбек», «Дорожной карты занятости» рассказал представителям СМИ руководитель управления занятости и социальной защиты.

В целом программа «Еңбек» состоит из 3-х направлений. По первому направлению более 3 тысяч человек прошли бесплатное профессиональное обучение. По второму — обучение основам предпринимательства на основе проекта «Бастау Бизнес» прошли около 3 тысяч горожан. Микрокредиты получили 67 человек, 5 тысяч человек получили государственные гранты.

Касымбек Сайлауов, руководитель управления занятости и социальной защиты г. Шымкента:»Надо отметить, что государственные гранты были вначале выданы полторы тысячам гражданам. Желающих получит гранты на открытие своего дела было много. И министерством были поддержаны предложения акимата о выдаче дополнительно 3 500 грантов. В результате пять тысяч грантов были выданы шымкентцам. По нашим подсчетам если считать, что в семье два человека, то около 10 тысяч человек были заняты работой».

Шынар Оразова