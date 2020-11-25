Забор анализов на ПЦР

За 23 ноября 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 10 международных авиарейсов из Турции, Беларуси, ОАЭ, РФ и Германии, передает Otyrar.KZ.

Из 940 авиапассажиров со справками с отрицательным результатом ПЦР-тестирования прибыло 853 человека, без справок прибыло 86 человек — граждан РК.

В том числе:
в аэропорт г. Нур-Султан — 4 рейса, 235 пассажиров, со справками — 194, без справок — 41;
в аэропорт г. Алматы — 4 рейса, 555 пассажиров, со справками — 528, без справок — 27;
в аэропорт г. Актау — 1 рейс, 124 пассажира, со справками — 104, без справок — 20;
в аэропорт г. Караганды — 1 рейс, все 26 пассажиров со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа. У всех 86 человек тестирование показало отрицательный результат.

Кроме того, один пассажир прибыл из ОАЭ на территорию страны со справкой с положительным результатом. Это произошло по причине того, что результат тестирования был получен во время полёта (по электронной почте).

Пассажир был немедленно изолирован, на место прибыла бригада скорой помощи.

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