В Казахстане начали проводить рейды по предприятиям.

Члены мониторинговой группы проверяют: все ли сотрудники кафе, салонов, рынков и других объектов бизнеса привиты, или имеют медотводы. В Шымкенте сегодня решили проверить один из крупных городских рынков и кафе.

Дильдар Санжарова работает на Крытом рынке 13 лет. Женщина торгует овощами и зеленью. У Дильдар зеленый статус и паспорт вакцинации.

«Нам сказали, что надо вакцинироваться. К нам из второй поликлиники приехала мобильная группа, и я в числе первых привилась. Две дозы получила, паспорт вакцинации теперь есть», — говорит Дильдар Санжарова, продавец.

У мониторинговой группы во главе с заместителем акима Абайского района к продавцам и администрации рынка претензий нет — большая часть сотрудников вакцинирована.

Зеленый статус в Ашыке проверяют и у работников популярной сети кондитерских. В случае выявления сотрудников с «синим» статусом, предприниматели должны предоставить ПЦР-тест этого работника, медицинский отвод или подтверждение заражения Covid-19 за три прошедших месяца.

Проверку мониторинговые группы могут проводить с 10 утра до 5 вечера и только по будням. Еще один обязательный пункт — проверять статус сотрудников можно только в присутствии руководителя компании. В противном случае рейд будет считаться незаконным.

«Проверяем мы выборочно, в каждом отделе. Все предприятия, которые есть в нашем районе предоставили вот такие справки. В них указано сколько человек работают, сколько из них получили вакцину, а у кого есть медотвод. Например, на Крытом рынке работают 526 человек, 501 — вакцинирован», — говорит Есимжан Занкоев, заместитель акима Абайского района г.Шымкента.

В случае если один или несколько сотрудников оказались «синими» и без медотвода, ПЦР-тестов или не переболевшие ковидом в течение прошедших трех месяцев, в первый раз предпринимателю и работнику выпишут предупреждение. За повторное нарушение их будет ждать штраф. Для физлиц это 15 тысяч тенге, для должностных — сумма в два раза выше. Почти 300 тысяч тенге придется заплатить субъектам малого бизнеса. Ну а более крупные компании ждет штраф от полумиллиона до полутора миллионов тенге. После того как предприятие будет оштрафовано, его временно исключают из Ashyq.