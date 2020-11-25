В международном аэропорту города Алматы был депортирован гражданин России с просроченной ПЦР-справкой, передает Otyrar.KZ.

За 24 ноября 2020 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из Египта, Турции, Кореи, ОАЭ, РФ, Грузии, Польши, Узбекистана, Кыргызстана и Германии.

Из 1 420 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 328 человек, без справок прибыло 91 человек — граждан РК.

В том числе:

в аэропорт г. Нур-Султан — 4 рейса, 191 пассажир, со справками — 184, без справок — 7;

в аэропорт г. Алматы — 9 рейсов, 1229 пассажиров, со справками — 1145, без справок — 84.

Прибывшие без справок граждане Казахстана были помещены в карантинные стационары по месту прибытия и протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа.

По результатам ПЦР-анализа у одного пассажира выявлена коронавирусная инфекция.

Кроме того, гражданин Российской Федерации, прибывший авиарейсом из Турции, депортирован из аэропорта Алматы в связи с предоставлением просроченной справки о прохождении теста на COVID-19.