ДТП

Пешеход попытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса Audi.

Видео с места инцидента зафиксировали корреспонденты программы «Экстренный вызов».

Авария произошла 6 ноября около четырех часов дня. 36-летний водитель Audi следовал по улице Толе би (возле рынка Акбар) в направлении военкомата. ⠀
Он допустил наезд на 41-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.

По словам водителя Audi, перед ним резко остановился другой автомобиль. Пришлось взять руль вправо. В это время на дорогу выбежал мужчина.

От сильного удара пешеход отлетел на несколько метров. Очевидцы вызвали «скорую».

Однако помощь медиков не понадобилась. От полученных травм пострадавший скончался.

Начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.

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