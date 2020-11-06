Пешеход попытался перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса Audi.

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Видео с места инцидента зафиксировали корреспонденты программы «Экстренный вызов».

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Авария произошла 6 ноября около четырех часов дня. 36-летний водитель Audi следовал по улице Толе би (возле рынка Акбар) в направлении военкомата. ⠀

Он допустил наезд на 41-летнего пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.

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По словам водителя Audi, перед ним резко остановился другой автомобиль. Пришлось взять руль вправо. В это время на дорогу выбежал мужчина.

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От сильного удара пешеход отлетел на несколько метров. Очевидцы вызвали «скорую».

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Однако помощь медиков не понадобилась. От полученных травм пострадавший скончался.

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Начато досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы.