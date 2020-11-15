Келесовцы выкопали специальные скважины на закрепленной за ними территории и высадили 400 саженцев.

По поручению акима Туркестанской области Умирзака Шукеева город город Туркестан был разделен на 32 сектора для проведения озеленительных работ.

За каждый сектор непосредственно отвечают районные и городские акиматы, руководители управлений. Свой вклад в это благородное дело вносит и Келесский район, ответственный за 16-й сектор, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.



Группа во главе с акимом Келесского района Акментаем Есбаевым провела работы по посадке саженцев в целях озеленения территории сектора. Келесовцы выкопали специальные скважины на закрепленной за ними территории и высадили 400 саженцев.

«В настоящее время выкопано 357 ям. Остальные работы будут завершены 30 ноября, согласно утвержденному плану работ. Кроме того, на сегодня приобретено 8176 саженцев», — сказал аким района А. Есбаев.

Отметим, в озеленении и уборке областного центра участвуют 8 единиц техники, задействовано около 200 человек. В настоящее время на территории 16 сектора ведутся работы по выравниванию улиц, обрезке деревьев, очистке и вывозу мусора. Помимо этого, проведены работы по укладке плодородной почвы с целью посева газона (1500 кв. м) по ул. Дастанова.



