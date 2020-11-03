Дому по улице Байтурсынова больше 60 лет. Старожилы рассказывают, что ремонт в последний раз в нем делали в 70-ых годах прошлого столетия.

Крыша течет, по фасаду пошли трещины. После долгих лет ожидания, дом начали ремонтировать.

Стены заштукатурили и побелили, кровлю полностью заменили, фасад обновили. Жильцам теперь и в дом заходить не страшно гостей звать не стыдно.

«Крыша не течет, ну слава Богу! Кровлю полностью поменяли нам, все прекрасно. Вот придут они с утра, и аккуратно делают, с нами советуются. Проблем никаких пока нет. А что было раньше, как после бомбежки. Было страшно», — рассказывает жительница дома Валентина Турутина.

В городском акимате держат на контроле ход капремонта. На все жалобы жителей чиновники обещают реагировать без проволочек, а на нерадивых подрядчиков подавать в суд.

«На 2020 год запланирован ремонт 70 домов, уже 42 дома сдали. Особенность программы модернизации жилья в том, что без согласия жителей ремонт делать не будут, то есть и цены на ремонт смотрят сами жители, выбирают, что им нужно», — пояснил Абылай Балыкбаев, заместитель руководителя управления жилья г. Шымкента.

По программе модернизации жилья «Нурлы жер» жители в течении 15 лет будут выплачивать от 1000 до пяти тысяч тенге в месяц, в зависимости от квадратуры жилплощади.