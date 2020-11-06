На чемпионате Казахстана среди молодежи по кокпару команда Туркестанской области «Кулагер» завоевала главный приз.

Кроме того, определены победители и призеры внутрипоселковых соревнований по национальным видам спорта аударыспак, жамбы ату и тенге алу.

В соревнованиях по кокпару приняли участие 9 команд из нашей страны. В этом году в финале 15-го соревнования наездников команда Туркестанской области обыграла наездников «Аулие-ата» из Жамбылской области со счетом 6:2. Наездники Жамбылской области стали серебряными призерами, сборная города Алматы — бронзовыми призерами сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Были определены победители чемпионата Казахстана по аударыспак, тенге алу и жамбы ату.

В соревнованиях в 4-х весовых категориях среди уверенных в себе юношей победителями стали туркестанцы. К примеру, в весовой категории 70 кг победил туркестанец Дарын Откелбай, в 80 кг — Расул Курайыш, в весе +80 кг -Габит Агабек. В тенге алу доминировал Галымжан Изжанов. В соревнованиях по жамбы ату победителем стал Бакдаулет Бабажан из Жамбылской области. Туркестанцы Батыр Бексауыт завоевал второе место, а Ералхан Айкоз получил бронзовую медаль.

Победители и призеры были награждены специальными дипломами. Грамоту получил Расул Курайыш, который победил в номинации «Лучший спортсмен» по аударыспаку, а Сабыр Бакдаулет стал «Лучшим игроком» по кокпару.

«Лучший конь», по мнению жюри, заслужил скакун Намыскок, который поразил поклонников своим талантом.