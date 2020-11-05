Немало вопросов об электронном билетировании у льготников.

Одним сказали получить карточки в городских ЦОНах, но так их и не выдали.

Других горожан, которые раньше ездили в автобусах бесплатно, и вовсе не внесли в список на получение льготных карт. Специалисты поставили в этом вопросе точку. Все пассажиры с соответствующими документами смогут ездить в общественном транспорте, как и прежде, бесплатно — без карт «Толем». Транспортники с их выдачей решили повременить.

«Согласованно мы пришли к мнению отложить выдачу льготных карт на определенный период. Может полгода, может три месяца, когда мы определим кто точно по льготам ездит, тогда карточки подготовим. Потому что бывает приходят и говорят — пенсионерка, дайте мне карточку, потому что в Алматы бесплатно ездят, в Нур-Султане с 50-% скидкой, есть такие требования. Если говорить в рамках закона, то должно быть в рамках договоренностей между компанией и городским акиматом», — рассказали специалисты.

Анастасия Новикова