Министерство образования и науки РК провел совещание совместно с Агентством по противодействию коррупции, передает Otyrar.KZ.

В ходе совещания были отмечены кардинальные изменения в системе образования по противодействию коррупции и снижению коррупционных рисков.

В частности, отмечаются результаты совместных проектов. В этом направлении ключевая ставка сделана на вовлечение гражданского общества.

Переход на облачные технологии, проведение аттестации педагогов в электронном формате способствуют снижению коррупционных рисков. Прием документов, проведение экзаменов в колледжи и высшие учебные заведения также автоматизируются.

Принцип «Деньги идут за студентом» обостряет конкуренцию между вузами, колледжами, что способствует повышению качества образовательных услуг. В 2021 году ваучерная система будет внедрена и в сфере дошкольного образования. Это значит, что отныне родитель, получив ваучер, сам будет решать, в какой детский сад отдать своего ребенка.

Более подробно можно прочитать на сайте МОН: https://www.gov.kz/…/edu/press/news/details/121625…