В Шымкенте начались работы по благоустройству мемориального комплекса «Касырет», расположенного в микрорайоне Кайтпас-1, передает Otyrar.KZ.

Здесь ведется поэтапное озеленение 13,6 гектаров земли, сообщает пресс-служба акима города Шымкента.

По данным городского управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, работа по благоустройству в 8 парках и 38 скверах велась подрядной компанией ТОО «Шымкент жасыл кала».

В этом году было озеленено 5 скверов, в частности по улице Кунаева-Г.Иляева, ул. Кунаева-Туркестанская, возле памятника А. Байтурсынову, аллея в 8 мкр., территория возле ипподрома.

А также, ведется реконструкция 4-х скверов («Чернобыль», «Мир Шамши», «площадь Аль-Фараби» и «станция Детский железной дороги»).

Кроме того, предусмотрены средства на содержание в городе 22 фонтанов и 33 скважин, работы ведутся по графику.