Мемориал Қасірет: священная земля для казахстанцев

31 мая занимает важное место в истории Казахстана, особенно – в общественном сознании. И в первую очередь — потому, что репрессии так или иначе затронули в нашей стране многие семьи, если не большинство.

В Шымкенте есть два места, связанных с жизнью репрессированных – это музей памяти жертв политических репрессий и мемориал «Касырет», где можно почтить память невинно приговоренных к смертной казни.

Касирет — это не просто памятник. Большинство имен людей, расстрелянных в Лисьем овраге, не установлены. Сюда приходят почтить память учёных, поэтов, пастухов, солдат — всех, кто в одночасье стал врагом народа.

По официальным данным, в 30-х годах XX века на юге Казахстана репрессировали более 7 тысяч граждан. Около 2,5 тысяч из них признали врагами народа и расстреляли на месте нынешнего мемориала.

Мы должны помнить. Это — наша история.

Не просто помнить, но извлечь уроки из той трагедии, которая никогда не должна повториться – такое отношение к дню скорби должно быть у каждого казахстанца, считает историк Омир Шыныбекулы.

На территории мемориального комплекса покоятся тысячи жертв. Среди них те, кто подписывал бумаги под давлением, даже не понимая, в чём их вина.

Омир Шыныбекулы, историк: «Были случаи, когда простые пастухи подписывали документы под давлением — мол, они шпионы. Были и те, кто вовсе не понимал, за что арестован — и всё равно был казнён. И многие из них захоронены здесь. Это место — история нашего государства, нашего народа. И мы обязаны хранить память о них».

Касырет навсегда вошёл в историю как одна из ключевых точек массовых репрессий 1937–1938 годов. Старожилы вспоминали, как по ночам здесь звучали выстрелы НКВД-шников, раздавались крики, плач и стоны, а вскоре лощины в ущелье отметились белыми человеческими костями, да еще светящимися по ночам из-за испарения фосфора из костей. Потому-то в народе это место назвали именем дьявола, демона – Албастысай.

Омир Шыныбекулы, историк: «Сколько людской крови пролито здесь, сколько жертв перегибов безвинно расстреляны здесь. Всё осталось под слоем земли. Место казни всё еще остается под открытым небом. Когда проходишь мимо, есть ощущение страха. Тем не менее, мы должны помнить этих людей. Я не раз предлагал: пусть молодые пары, вступая в брак, приходят сюда, читают дуа, отдают дань памяти. Чтобы не забывали. Чтобы знали».

Историю не перепишешь, но история пишется для предостережения потомков. Будущие поколения должны помнить все в истории: и хорошее, и плохое. А чтобы помнили всегда, в Шымкенте на добровольные пожертвования на территории мемориала будет создано рукотворное место духовной силы: православная часовня и мусульманская мечеть.