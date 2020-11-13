Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже планшета в городе Алматы.

В дежурную часть Отырарского РОП обратилась местная жительница c заявлением о том, что неизвестные лица похитили из дома планшет Samsung. Сумма ущерба составила около 70 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража“.

Для раскрытия преступления в районном отделе полиции создали следственно-оперативную группу. Сотрудники полиции Отырарского РОП вышли на след подозреваемого, который оказался соседом потерпевшей. Оперативники задержали вора на одной из улиц города Алматы.

Подозреваемый полностью признался в содеянном. Следствием установлено, что мужчина пришел в гости к потерпевшей, которая показала ему купленный планшет. Спустя время женщина с детьми решила пойти в больницу и вместе с соседом вышла из дома. Воспользовавшись оставленной открытой дверью, вор вернулся обратно, прихватил с собой новенький планшет и скрылся с места преступления.

В настоящее время полицейскими продолжается проведение досудебного расследования. Подозреваемый находится под подпиской.