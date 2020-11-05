Отец, который учил несовершеннолетнюю дочь просить милостыню, был доставлен в полицию.

В Департамент полиции города Шымкента поступило сообщение о том, что в одном из парков мужчина вместе с ребенком занимаются попрошайничеством. Прибывшие на место правоохранители установили, что нищим оказался мужчина 1957 года рождения.

Стражам порядка он поведал жалостливую историю о том что собирал милостыню для того, чтобы вернуться в Талдыкорган. Оправдываясь, заявил, что не получает пенсию. Каково было удивление полицейских, когда данные пенсионера пробили по базе данных Департамента Полиции.

Выяснилось, что он ранее привлекался к административной ответственности за попрошайничество в Жамбылской области и получил предупреждение. На мужчину составлен протокол по ч. 2 ст. 449 Кодекса об административных правонарушениях, собранные документы направлены в суд.