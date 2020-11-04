Празднование Хэллоуина закончилось потасовкой на детской площадке в селе Аксу Сайрамского района Туркестанской области.

Беспредельный факт попал в объективы камер наружного наблюдения, а после и в социальные сети. По словам потерпевших, разукрашенные лица 8-х детей не пришлись по душе местной детворе. В результате один из детей ударил другого, а дальше вмешались уже и взрослые. В ход пошли не только оскорбления и кулаки. Но и пластиковые бутылки, и палки.

Виктория Бойкова снова вынуждена смотреть кадры избиения ее детей. Женщина перевезла семью из Шымкента в Аксу из-за болезни сына. 31 октября её трое детей и пятеро соседских решили отпраздновать Хэллоуин. Раскрасив свои лица, отправились на прогулку. Но сверстникам их внешний вид не понравился.

ВИКТОРИЯ БОЙКОВА, жительница села Аксу Сайрамского района: Наши дети были накрашены на Хэллоуин и этот мужчина сказал, что этого праздника не должно быть и всех накрашенных нужно избить. А все потому, что у них такие страшные, уродливые маски. Я говорю, это не маски это просто накрашены они как бы на Хэллоуин. Это все так делают.

Больше всего досталось 15-летней Анжелине. По ее словам, она пыталась заступиться за младших. Сначала агрессию проявили подростки. Затем в конфликт вмешались взрослые. Дошло до того, что 64-летний пенсионер ударил ее несколько раз по лицу, — рассказывает девочка.

АНЖЕЛИНА ХУСНИДДИНОВА, пострадавшая: Он мне еще дал в глаз, потом в челюсть со всей силы кулаком дал. Потом начал за мной бегать, я убежала. Я начала защищаться, потом он что-то замахнулся, я его вот так ударила палкой.

Однако у пенсионера своя версия. Он уверяет, что его внук пожаловался ему на драчунов. Выйдя во двор он увидел, как Анжелина бьет соседского ребенка. Куатбек Сарсенбиев решил вмешаться в ситуацию и разнять детей.

КУАТБЕК САРСЕНБИЕВ, житель села Аксу Сайрамского района: Я подошел и спросил, что происходит. Тогда девочка меня начала оскорблять такими словами, которые мне стыдно говорить. Я сказал, чтобы она не выражалась и после этого произошел конфликт. После этого она убежала, принесла палку и ударила меня. Несколько человек видели это.

С заявлением в полицию обратились обе стороны. Там возбудили административное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

САЛТАНАТ КАРАКОЗОВА, официальный представитель ДП Туркестанской области:

Сотрудниками Сайрамского РОП выясняются все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы. По результатам экспертизы собранный материал будет направлен в суд.

Никто из детей серьезно не пострадал. Гематомы на теле врачи зафиксировали только у 15-летней Анжелины. Однако Виктория Бойкова считает, что сам факт того, что взрослый человек поднял руку на ее ребенка заслуживает строгого наказания.