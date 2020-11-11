Об этом сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

По статистике, в Шымкенте зарегистрировано более 1 миллиона голов домашней птицы, в том числе 606 тысяч голов в птицефабриках и более 394 тысяч голов на частных подворьях.

Для профилактики птичьего гриппа в Шымкенте министерством сельского хозяйства РК выделено 201 903 дозы вакцины. В первую очередь данные вакцины были посажены в подворьях расположенных вдоль водоемов. Так как, дикие птицы, летающие в водоемы, могут увеличить риск заражения птичьим гриппом.

На сегодняшний день по номерам горячих линий управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента и ГКП «Ветеринарная служба» из 10 мест зарегистрировано 342 гибели птиц. Так, совместно с уполномоченными органами в области ветеринарии из них было взято 20 проб и доставлено в ветеринарную лабораторию. Все тесты показали «отрицательный» результат.

Кроме того, по словам владельцев совхоза Откорм (Забадам) Енбекшинского района, который транслировался на первом телеканале «Евразия», было проведено исследование по падежам около 100 голов домашней птицы. В результате ветеринарные специалисты выполнили работу в соответствии с требованиями закона и подтвердили клинические признаки мертвой птицы, не характерные для птичьего гриппа.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ В ВАШЕМ ПОДВОРЬЕ МАССОВОЕ ВЫМИРАНИЕ ДОМАШНИХ ПТИЦ, ПРОСИМ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ПО НИЖЕ УКАЗАННЫМ НОМЕРАМ.

Контактные телефоны:

Управление сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкент 24-75-37, 24-75-18.

ГКП «Ветеринарная служба» 45-05-22, 45-05-05, 45-05-18.