В Шымкенте в пробационном контроле на учете состоит 1700 человек, передает Otyrar.kz.

Решением суда в качестве наказания им назначены общественные работы с определенным количеством часов. Среди них — мошенники, осужденные за мелкие кражи и другие правонарушения.

Молодой человек просит не показывать лица, парню стыдно! Не так давно его осудили за мошенничество, назначили 200 часов общественных работ. Свое время парень отработал, но решил остаться дворником, теперь молодой человек официально трудоустроен и получает зарплату.

«По 191 ой статье осудили и назначали вот такое наказание, конечно, сожалею о том, что сделал. Но, теперь буду знать. Хорошо, что понял сейчас, ведь впереди вся жизнь. Я сделаю все, чтобы такого больше не повторилось», — говорит он.

Как пояснили в службе пробации, каждый осуждённый должен отработать определенный срок бесплатно.

«Каждый осужденный в рамках назначенного ему срока проходит контроль в службе пробации. Мы распределяем людей на те участки, которые предоставляет нам акимат. Уже на местах осужденные отрабатывают назначенные судом часы», — сказала Меруерт Оразалиева, сотрудник службы пробации г. Шымкента.

Осужденные за мелкие преступления не только убирают мусор на улицах города, провинившихся отправляют на стройки и на участки, где необходима дополнительная помощь.

Шуддин Саидов