Для возможности взыскания задолженности с физических лиц заключен меморандум между Департаментом полиции города Шымкент, Департаментом доходов по городу Шымкент и городской региональной палатой частных судебных исполнителей, а 9 октября создана группа, которая проводит рейдовые мероприятия по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.

3 ноября, в ходе мероприятия, было остановлено и проверено 312 частных автомашин. Задолженности с 23 водителей автомобилей были взысканы на месте, без доставления машин на штрафстоянку.