Для возможности взыскания задолженности с физических лиц заключен меморандум между Департаментом полиции города Шымкент, Департаментом доходов по городу Шымкент и городской региональной палатой частных судебных исполнителей, а 9 октября создана группа, которая проводит рейдовые мероприятия по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты налогов.
3 ноября, в ходе мероприятия, было остановлено и проверено 312 частных автомашин. Задолженности с 23 водителей автомобилей были взысканы на месте, без доставления машин на штрафстоянку.
С начала мероприятия, в бюджет государства взыскано более 22 млн тенге, а за один день 3 ноября – 1 млн 214 тыс. 97 тенге задолженности физических лиц. Работа по выявлению неплательщиков налогов продолжается.