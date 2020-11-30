Сбербанку — 179 лет. И на протяжении этого времени банк, следуя главному принципу — «Движение вперед!» старается сделать жизнь клиентов лучше.

Меняется эпоха, происходят разные события, но неизменным остаются любовь и уважение Сбербанка к своим клиентам, стремление помочь осуществить задуманные планы и мечты.

В этом году филиал Сбербанка в г. Шымкенте отмечает 10-летие своей успешной и плодотворной работы.

Сегодня знаменательный день. Ровно 10 лет назад в Шымкенте был открыт филиал ДБ АО «Сбербанк». Коллективу есть чем гордиться, за этот период филиал достиг больших успехов.

Еркебулан Абуов, директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Шымкент и Туркестанской области: «На сегодняшний день «Сбербанк» представлен во всех регионах. За последние 4 года мы открыли около 8 новых отделений и открыли свои двери для нашего города, нашим клиентам, партнерам. У нас работает более 200 человек и мы имеем свои отделения в Туркестане, Сарыагаше, Жетысае и Аксукенте. Нам доверяют более пяти тысяч юридических лиц и более 180 тысяч физических лиц. И мы этим гордимся. Это наше основное достижение».

Филиал Сбербанка в Шымкенте является одним из лидеров на рынке кредитования региона. На 1 октября доля банка в области кредитования составила 9,4 процента, на рынке привлечения 13,4 процента. Филиал участвует в важных инвестиционных проектах, таких как строительство фруктохранилища, модернизация завода по производству железобетонных изделий, приобретение оборудования медицинского центра в г. Шымкент, строительство цехов по обработке камня, а также строительство новой ГЭС в Сарыагашском районе. На зарплатном проекте филиал обслуживает порядка 25 поликлиник и больниц области».



Еркебулан Абуов, директор Филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Шымкент и Туркестанской области: «Мы активно финансируем сельское хозяйство, строительство. Финансируем торговлю, уникальное производство, которого до этого не было в регионе, например ковров и разных товаров в Казахстане, поддержав местных предпринимателей».

Банк приумножает свой депозитный портфель, привлекает все больше новых клиентов, завоевывает и расширяет свою нишу как на региональном, так и на республиканском уровне, продолжает активно участвовать в реализации государственных программ.

Еркебулан Абуов, директор филиала ДБ АО «Сбербанк» в г. Шымкент и Туркестанской области: «Огромное спасибо всем нашим клиентам и команде, которая развивается и показывает действительно хорошие результаты. Филиал г. Шымкента является одним из лидеров сети «Сбербанка» и мы также стремимся достигнуть высоких результатов — увеличения своих клиентов и завоевание своей доли рынка, предоставляя качественные услуги».

Продемонстрировав стабильно положительную динамику развития, Сбербанк зарекомендовал себя как устойчивый, надежный финансовый партнер. Без сомнения, доверие клиентов — самое ценное достижение профессиональной команды. Здесь постоянно проводятся суперакции. По итогам недели победителем акции «Зарядись лимонами» стала жительница Тулькубасского района.

Напомним, каждую неделю банком разыгрывается по 1 млн тенге для двух победителей, оформивших беззалоговый кредит по программе кредитования «Доверительный кредит» и кредит на приобретение авто. Акция продлится до 31 декабря включительно. Вся информация об условия акции размещена на сайте www.sberbank.kz.

Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020 г., выдана Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.