Малому и среднему бизнесу выписывают штрафы за нарушение карантинных правил — от 600-от до 900-от тысяч тенге.

За время карантина владельцев 96 залов торжеств оштрафовали на 9 с половиной миллионов тенге. Об этом рассказал главный санитарный врач Шымкента.

С размахом отмечают свадьбы, дни рождения и «беташары» и в частном секторе. А чтобы никто не догадался, умудряются укладываться до шести вечера. Причем, многие пары отказываться от торжеств не собираются и готовы платить штрафы. Во время карантина были составлены протоколы по 45 административным правонарушениям.

Абдиманап ТУЛЕБАЕВ, главный санитарный врач г. Шымкента: Группа выявила много нарушений. Не прекращаются проведение торжеств. Некоторые владельцы нарушая закон, проводят тои в дневное время. С 9 утра до 17 в тойхане проводятся праздничные мероприятия. К нам поступает информация, и только после этого мониторинговая группа проводит на местах работу. За нарушение санитарных требовании во время коронавируса на нарушителей правоохранительными органами заполняется протокол.

На электронной площадке InfoKazakhstan от предпринимателей продолжают поступать просьбы на возобновление работы. От шымкентских предпринимателей поступило свыше 14 тысяч заявок. По более 12 тысячам бизнесмены возобновили работу. 607 объектов оказывать услуги населению оказались не готовы.

Абдиманап ТУЛЕБАЕВ, главный санитарный врач г. Шымкента: «У нас есть система InfoKazakhstan. Каждый предприниматель который хочет начать работу подает заявление и регистрируется там. Среди тех, кто в комиссии — есть и наши специалисты, и представители региональных управлении. После проверки, они дают ответ, соответствуют ли всем требованиям, могут ли возобновить работу.

Теперь, что касается работы кинотеатров. В ходе проверки, мы выяснили, что в некоторых залах не работает система вентиляции. Об этом мы сообщили на платформу InfoKazakhstan.

Заполнение заявки на платформе «Инфо Казахстан» занимает всего 10-15 минут, и почти все получают одобрение без направления выездной проверки.