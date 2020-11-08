Изменения произошли из-за ситуации с коронавирусной инфекцией (КВИ), сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

«В целях предотвращения распространения коронавируса COVID-19 в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях: 1) с 9 ноября текущего года временно изменяется периодичность курсирования пассажирских поездов №705/706 «Алматы-Петропавловск» с ежедневного на через день и №31/32 «Павлодар-Алматы» по назначенным датам», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Временно запрещена продажа билетов и посадка/высадка пассажиров на все станции в следующих областях:

a) В Акмолинской области за исключением станций Атбасар, Ерейментау, Аршалы, Курорт-Боровое, Есиль, Макинка, Акколь, Жалтыр и Кокшетау, где расположены вокзалы 1, 2 и 3 класса;

b) В Павлодарской области за исключением станций Павлодар, Екибастуз, Аксу-2 и Бозшаколь;

c) В Костанайской области за исключением станций Костанай, Тобол, Кушмурун, Есиль, Аркалык и Железорудная;

d) В Северо-Казахстанской области запрещаются движения транзитных пассажирских поездов без посадки/высадки пассажиров через все станции.

«Кроме того, продлевается временное сокращение периодичности курсирования пассажирских поездов №68/67 «Нур-Султан Нурлы жол-Оскемен-1» на один раз в неделю и № 351/352 «Алматы-2- Оскемен-1» на через день до конца текущего года»