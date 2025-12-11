В Казахстане запустят дополнительные поезда на Новый год

В Казахстане на новогодние праздники добавят дополнительные пассажирские поезда.

Об этом сообщили в АО «Пассажирские перевозки». Они охватят популярные направления, например:

№203/204 «Астана Нурлы жол – Шымкент»

Из Астаны: 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января

Из Шымкента: 22, 25, 28, 30 декабря и 4 января

№201/202 «Алматы-2 – Астана-1»

Из Алматы: 20, 22, 24, 26, 28, 30 декабря и 2, 4 января

Из Астаны: 21, 23, 25, 27, 29, 31 декабря и 3, 5 января

№257/258 «Актобе – Астана Нурлы жол»

Из Актобе: 20, 23, 26, 29 декабря и 2 января

Из Астаны: 22, 24, 28, 30 декабря и 4 января

Составы — стандартные купейные и плацкартные вагоны.

Дополнительно включаются 584 прицепных вагона, что обеспечит 30 тысяч дополнительных мест.

Кроме того, перед праздниками усилят и пригородное сообщение:

Астана-1 – Атбасар: 17 и 30 декабря (08:38 → 12:50, 14:50 → 18:57)

Астана-1 – Павлодар: 29 и 31 декабря (15:30 → 22:06, 11:10 → 18:05 на следующие сутки)

Астана-1 – Курорт Боровое: 29–31 декабря (20:25 → 23:01, 23:25 → 02:10)

Казахстанцам рекомендуют заранее планировать поездки и приобретать билеты, так как в преддверии праздников спрос традиционно высокий.