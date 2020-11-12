На заседании Мажилиса Парламента РК депутаты задумались о безопасности казахстанских аттракционов.

Качели-карусели-горки неправильно устанавливают и эксплуатируют, немало претензий и к спортплощадкам во дворах многоэтажек и школах. Только в прошлом году на учеников пять раз падали спортивные ворота, один ребенок погиб.

«В целях обеспечения безопасности при эксплуатации аттракционов законопроектом местные исполнительные органы наделены функцией по контролю за их безопасной эксплуатацией и установлением к ним соответствующих требований», — рассказал Павел КАЗАНЦЕВ, депутат Мажилиса РК.