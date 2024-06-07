Ночной поджигатель аттракциона в технопарке Шымкента попал на видео

Эти эксклюзивные кадры поджога в парке «Мир Фантазиий» попали в распоряжение журналистов телеканала «Отырар».

На видеозаписи: мужчина, около половины третьего ночи, заходит под популярный у горожан аттракцион «Ниагара». Через мгновение высокая горка уже объята пламенем, а «ночной гость» спешно ретируется.

То что огонь вспыхнул не сам по себе, подтвердили в управлении предпринимательства. Предполагаемого поджигателя установили быстро и задержали.

Пожар, который, пока по непонятной причине, устроил злоумышленник, охватил больше двухсот квадратов. Владельцам технопарка предстоит оценить ущерб.

Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС Шымкента:

«7 июня в 02:26 в дежурную бригаду “101” ДЧС Шымкента поступило сообщение о том, что по адресу: проспект Республики №6А/1 Аль-Фарабийского района, загорелся аттракцион. Пожар был локализован в 02:55 и полностью потушен в 03:05. Жертв и пострадавших нет. На место были мобилизованы 31 человек и пять специалистов шымкентской городской службы скорой медицинской помощи, а также бригада филиала Центра медицины катастроф»

Это всё, что осталось от аттракциона. Сгоревшую горку-водопад огородили, в целях безопасности. Сам технопарк работает в штатном режиме.

Парк аттракционов «Мир Фантазий» горит не первый раз. Два года назад здесь произошло возгорание потолочного перекрытия фотостудии. К счастью, никто не пострадал.

А годом ранее в этом же парке случилась трагедия. Мужчина почувствовал недомогание на аттракционе «Молоток». Сотрудникам «скорой» спасти его не удалось. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Очевидцев тогда заявили, что сотрудники технопарка не смогли оказать первую помощь, у них не было элементарной аптечки, не говоря о медицинском персонале.

Вместе с тем местные власти напоминают, что мораторий на проверку бизнеса завершен и скоро они выйдут с проверкой всех парков развлечений в Шымкенте.

Данабек Апсиков, руководитель отдела торговли в сфере услуг управлении предпринимательства г. Шымкента:

«Они каждый год проводят машинный техосмотр. В марте месяца проводят учет, приезжают специалисты с Астаны и России. Проводится смазочная работа. Потом дают справку о готовности, готов аттракцион принимать посетителей или не готов. У нас вышло распоряжение акима, сейчас составим комиссию и где-то на следующей неделе пройдет массовый обход и будем проверять аттракционы»

Жители Шымкента надеются, что прокатиться с ветерком на аттракционах и провести приятно время в парках, этим летом станет действительно безопасно.