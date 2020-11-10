На встрече, под председательством акима города Мурата Айтенова, приняли участие общественные деятели, ветераны-журналисты, руководители местных телеканалов, главные редакторы информационных порталов и газет, журналисты.

Аким города отметил важность своевременного доведения информации до населения, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

— Глава государства Касым-Жомарт Токаев, с целью установления контактов с населением, подчеркнул важность своевременного информирования населения и поручил проводить качественную и эффективную разъяснительную работу. В связи с этим 30 сентября 2020 года был создан Совет по взаимодействию со СМИ при акимате Шымкента. Основная цель совета — повышение эффективности взаимодействия СМИ и местного исполнительного органа, обеспечение открытого освещения работы государственных органов через СМИ, — сказал аким города.

Во встрече спикеры обсудили повестку дня, в частности — проводимые работы по профилактике коронавирусной инфекции в городе; представили отчеты о проделанной работе и планах на будущее управления культуры, развития языков и архивов, управления энергетики и ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.

Участники заседания задали вопросы и высказали свое мнение.

Подводя итоги встречи, Мурат Айтенов подчеркнул необходимость проявить большую ответственность за работу совета.