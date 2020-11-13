Полицейские Туркестанской области задержали аферистку, обманувшую учителя на миллион тенге.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель о том, что стал жертвой мошенницы, которая выманила у него крупную сумму денег. Со слов потерпевшего, школьного учителя, женщина обещала за вознаграждение помочь ему с прохождением аттестации. Мужчина передал аферистке более 1,2 миллиона тенге, но так и не дождался ни результатов аттестации, ни возврата денег, сообщает пресс-служба Департамента полиции Туркестанской области.

Когда житель Сайрамского района понял, что его обманули, то обратился за помощью к полицейским. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “мошенничество”. Стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых задержали подозреваемую. Ею оказалась безработная местная жительница, ранее привлекавшаяся за мошенничество.

Следствием установлено, что она, войдя в доверие, путем мошенничества выманила деньги у потерпевшего.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской. Полицейскими выясняется причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений.