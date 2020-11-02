В 11 ветхих жилых домах сделали сейсмоусиление, чтобы они совсем не развалились.

Районным акиматом на остальные 16 поданы предложения в городское управление. Жители двухэтажных старых домов по проезду Круговая не жалуются. В забытом всеми уголке района побывала наша съемочная группа.

Жильцы этого дома друг про друга знают всё. От соседей здесь ничего не утаишь. За тонкими перегородками слышны голоса за стенкой и топот над головой. Двухэтажный дом построен больше полувека назад и давно исчерпал свой ресурс.

Евгения ГАРЕЕВА; жительница дома проезда Круговой: Лестница шатается, полы вот- вот провалятся, да и место, где мы живем не улица, а Богом забытый райский уголок».

Ырымкуль Сарсенбаева купила квартиру в Круговом проезде в 80-х годах. Пенсионерка боится не за себя, а за детей и внуков: «Ложимся спать и боимся. Сами видели, в каком состоянии дом. Надеемся, что на нас обратят внимание и переселят в безопасное место».

В аварийных домах не благоустраивают и дворы. Установку тренажеров и строительство детских площадок, в акимате называют пустой тратой бюджетных средств.

Бухарбай Парманов, аким Абайского района г. Шымкента:«В Абайском районе 27 аварийных домов. Из них в 11 домах проведены работы по сейсмоусилению. В двух в этом году. По остальным 16-ти мы вышли с письменным предложением. Сейчас ищем инвесторов. Таким образом, были переселены жители из аварийного общежития по ул. Водопьянова. Инвестор построил новый многоэтажный дом. Все жители заселились».

В очереди на жилье стоят 27 жителей аварийных домов.

Галымжан ТОЛЕПОВ, руководитель управления жилья г. Шымкента:»В городе 27 человек, проживающих в аварийных домах стоят в очереди. Квартиры будут выдаваться пропорционально. Сейчас все дома строящиеся по программе «Нурлы жер» будут выдаваться очередникам: многодетным семьям. По решению акимата в следующем году будут построены дома для бюджетников и для жителей аварийных домов. Жилье будет распределяться очередникам».

Чтобы остановить появление новых аварийных домов в Шымкенте ведется работа по сейсмоусилению многоэтажек, с усилением фундамента, обтяжкой металлическим каркасом обветшалых стен и укреплением лестничных пролетов.

В районном акимате посоветовали жителям аварийных домов, кто не стоит в очереди на жилье, собрать необходимые документы и сдать в городское управление жилья через портал егов.

Шынар Оразова