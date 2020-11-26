В акимате Шымкента официально рассказали какую помощь получила каждая из собравшихся у акимата женщин, сообщает пресс-служба акимата.
23 ноября 2020 года примерно в 10:25 часов у здания акимата города Шымкент собрались, по вопросу предоставления социальной помощи, около 40 жительниц города (многодетные матери и малоимущие).
Акимат города Шымкента слушает каждого жителя и своевременно решает проблемы, в рамках закона, касающиеся социальных вопросов.
Организатором данного собрания были:
Байкуранова Айгуль Сагиновна,
Егембердиева Гульчехра Набатаевна,
Жолбасханова Шолпан Маликовна,
Рамазанова Эльмира Турарбековна,
Саркулова Гульжан Рахимбердиевна,
Толеушова Назым Абдиманатовна,
Усетаева Индира Карымжановна
С собравшимися провели разъяснительную беседу Первый заместитель акима города Ш.Мукан и заместитель акима города Е.Билисбеков, а также руководители управлений и акимы районов города Шымкент в здании выставочного центра «Корме», расположенного рядом со зданием акимата. После этого собравшиеся разошлись.
Следует отметить, что данная категория граждан часто приходит в акимат в целях решения своих личных проблем. Так с начала текущего года в акимат города Шымкент по различным вопросам приходили 32 раз.
Несмотря на то, что вышеупомянутым активным женщинам были оказаны спонсорские и различные виды помощи со стороны государства (прилагается информация об оказанной помощи), их активность не снижается.
ИНФОРМАЦИЯ
об оказанной материальной и социальной помощи
1. Рамазанова Эльмира Турарбековна
Меры государственной поддержки:
— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 505 200 тенге;
— Адресная социальная помощь:
1 квартал — 3 798 тенге,
2 квартал — 3 987 тенге,
3 квартал — 186 777 тенге,
4 квартал — 194 340 тенге.
— от Партии «Nur Otan» из фонда «BIRGEMIZ» получила 50 000 тг. и продуктовый набор;
— В период чрезвычайных и ограничительных мер по 5 556 тенге за 5 месяцев получили денежную помощь (27 780 тенге);
— В январе, феврале 2020 года на расчетный счет были зачислены деньги за дни, не обеспеченные горячим питанием;
— В рамках акции «Дорога в школу» на лицевой счет зачислено 30 000 (тридцать тысяч) тенге;
— Введен во временное пользование новый компьютер в связи с дистанционным обучением;
— Обеспечена интернетом.
Помощь от спонсоров:
— спонсорами на начало года оказана денежная помощь в размере 250 000 тенге и 4-х разовая продовольственная помощь;
— сантехнические предметы приобретены на дом;
— За 2 месяца квартира оплачена (120 000 тг.).
2. Егембердиева Гульчехра Набатаевна
Меры государственной поддержки:
— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
— Адресная социальная помощь:
1 квартал — 453 612 тенге,
2 квартал — 476 292 тенге,
3 квартал — 337 122 тенге,
4 квартал — 80 064 тенге;
— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;
— от партии «Nur Otan» в рамках акции «Біз біргеміз» получила продуктовый набор;
— Горячее питание выплачено 3 ученикам в апреле;
— Акция «Дорога в школу» по 30 000 (тридцать тысяч) тенге на каждого ребенка;
— Временно снабжены компьютером и выдана 1 сим-карта.
Помощь от спонсоров:
— 350 000 тг на оплату съемной квартиры;
— 246 000 тг. кредит в размере погашен;
— спонсорами с начала года оказана продовольственная помощь 4 раза.
3. Жолбасханова Шолпан Маликовна
Меры государственной поддержки:
— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
— Адресная социальная помощь:
1 квартал — 293 493 тенге,
2 квартал — 308 166 тенге,
3 квартал — 257 685 тенге,
4 квартал — 346 131 тенге;
— Получила коммунальную помощь в размере 15 000 тенге;
— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;
— Акция «Дорога в школу» 30 000 тенге на каждого ребенка, всего 120 000 тенге зачислено на финансовый счет;
— Временно выданы 1 сим карта от филиала «Казактелеком», 2 сим карты от филиала «Сыр Қазына», 1 компьютер;
— Получила денежную помощь (111 120 тенге) в период чрезвычайных и ограничительных мер по 5 556 тенге на 5 месяцев.
Помощь от спонсоров:
— 148 000 тг. на ремонт дома, оказана финансовая помощь;
— 25.07.2020 года получила продуктовую корзину.
4. Байкуранова Айгуль Сагиновна
Меры государственной поддержки:
— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
— Адресная социальная помощь:
1 квартал — 384 129 тенге,
2 квартал — 403 335 тенге,
3 квартал — 244 164 тенге,
4 квартал — 277 812 тенге;
— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
— Во время акции «Дорога в школу» в августе пятеро детей получили 150 000 тенге по 30 000 тенге;
— Трое детей обеспечены горячим питанием;
— Дан временный компьютер и 2 сим карты.
Помощь от спонсоров:
— от предпринимателей получили 130 000 тенге;
— на ремонт дома выделено 415 000 тг.
5. Саркулова Гульжан Рахимбердиевна
Меры государственной поддержки:
— Адресная социальная помощь:
1 квартал — 346 344 тенге,
2 квартал — 363 663 тенге,
3 квартал — 401 274 тенге,
4 квартал — 354 033 тенге.
— 150 000 тг (для 5 детей) получили финансовую помощь на подготовку к школе;
— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;
— Во время акции «Дорога в школу» в августе пятеро детей получили по 30 000 тенге 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;
— Трое детей обеспечены горячим питанием;
— Дан временный компьютер и 2 сим карты.
Помощь от спонсоров:
— Выдана продовольственная корзина на сумму 35 000 тенге;
— Выдан отопительный котел на сумму 204 000 тенге;
— 480 000 тг выдано под ремонт дома
6. Толеушова Назым Абдиманатовна
Меры государственной поддержки:
— Адресная социальная помощь:
1 квартал — 33 303 тенге;
2 квартал — 34 968 тенге;
3 квартал — 66 189 тенге;
4 квартал — 133 353 тенге.
— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге и продуктовый набор;
— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
— 3 детям школьного возраста выдано 90 000 тг на школьную форму. Социальный пакет на 1 ребенка дошкольного возраста получают каждый месяц, хозяйственные товары получают каждые 3 месяца;
— Пособие многодетным семьям за 3 месяца 167 016 тг, пособие няне-инвалиду за 3 месяца 137 208 тг, пособие до 1 года за 3 месяца 74 175 тг;
— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;
— Дети, обучающиеся в школе, обеспечены бесплатным горячим питанием;
— По 30.000 (тридцать тысяч) тенге на каждого из трех учащихся;
— Школьнику, обучающемуся на дому, было обеспечено компьютерным оборудованием, интернет-симкой ALTEL.
Помощь от спонсоров:
— 10.06.2020 г. выданы продукты питания;
— 15.07.2020 г. выданы продукты питания;
— 26.08.2020 г. выданы продукты питания;
— на массаж ребенку-инвалиду выделено 145 000 тыс. тенге (20 курсов);
— 229 000 тг. (2000 штук) выданы шлакоблоки.
7. Усетаева Индира Карымжановна
Меры государственной поддержки:
— Адресная социальная помощь:
1 квартал — 104 760 тенге;
2 квартал — 109 998 тенге;
3 квартал — 65 532 тенге;
4 квартал — 127 251 тенге.
— 30 000 тг. (на 1 ребенка) получили финансовую помощь на подготовку к школе;
— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;
— Получили денежную помощь (55 560 тенге) в период чрезвычайных и ограничительных мер по 5 556 тенге на 5 месяцев;
— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;
— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 505 200 тенге;
— По потере кормильца ежемесячно получает — 48 676 тенге.
Помощь от спонсоров:
— На открытие салона красоты дано в аренду торговое здание на 3 месяца бесплатно с рынка «Бекжан» (за январь, февраль, март);
— С помощью аппарата акима Енбекшинского района ее сын Абдыхайыр Керемет был помещен в детскую эстетическую музыкальную школу №3 и обучается в гитарной группе;
— В январе, феврале 2020 года на лицевой счет были зачислены деньги за дни, не обеспеченные горячим питанием;
— Введен во временное пользование новый компьютер в связи с дистанционным обучением;
— В рамках акции «Дорога в школу» 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге зачислено на финансовый счет;
— во времянке установили отопление.