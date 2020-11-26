В акимате Шымкента официально рассказали какую помощь получила каждая из собравшихся у акимата женщин, сообщает пресс-служба акимата.

23 ноября 2020 года примерно в 10:25 часов у здания акимата города Шымкент собрались, по вопросу предоставления социальной помощи, около 40 жительниц города (многодетные матери и малоимущие).

Акимат города Шымкента слушает каждого жителя и своевременно решает проблемы, в рамках закона, касающиеся социальных вопросов.

Организатором данного собрания были:

Байкуранова Айгуль Сагиновна,

Егембердиева Гульчехра Набатаевна,

Жолбасханова Шолпан Маликовна,

Рамазанова Эльмира Турарбековна,

Саркулова Гульжан Рахимбердиевна,

Толеушова Назым Абдиманатовна,

Усетаева Индира Карымжановна

С собравшимися провели разъяснительную беседу Первый заместитель акима города Ш.Мукан и заместитель акима города Е.Билисбеков, а также руководители управлений и акимы районов города Шымкент в здании выставочного центра «Корме», расположенного рядом со зданием акимата. После этого собравшиеся разошлись.

Следует отметить, что данная категория граждан часто приходит в акимат в целях решения своих личных проблем. Так с начала текущего года в акимат города Шымкент по различным вопросам приходили 32 раз.

Несмотря на то, что вышеупомянутым активным женщинам были оказаны спонсорские и различные виды помощи со стороны государства (прилагается информация об оказанной помощи), их активность не снижается.

ИНФОРМАЦИЯ

об оказанной материальной и социальной помощи

1. Рамазанова Эльмира Турарбековна

Меры государственной поддержки:

— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 505 200 тенге;

— Адресная социальная помощь:

1 квартал — 3 798 тенге,

2 квартал — 3 987 тенге,

3 квартал — 186 777 тенге,

4 квартал — 194 340 тенге.

— от Партии «Nur Otan» из фонда «BIRGEMIZ» получила 50 000 тг. и продуктовый набор;

— В период чрезвычайных и ограничительных мер по 5 556 тенге за 5 месяцев получили денежную помощь (27 780 тенге);

— В январе, феврале 2020 года на расчетный счет были зачислены деньги за дни, не обеспеченные горячим питанием;

— В рамках акции «Дорога в школу» на лицевой счет зачислено 30 000 (тридцать тысяч) тенге;

— Введен во временное пользование новый компьютер в связи с дистанционным обучением;

— Обеспечена интернетом.

Помощь от спонсоров:

— спонсорами на начало года оказана денежная помощь в размере 250 000 тенге и 4-х разовая продовольственная помощь;

— сантехнические предметы приобретены на дом;

— За 2 месяца квартира оплачена (120 000 тг.).

2. Егембердиева Гульчехра Набатаевна

Меры государственной поддержки:

— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;

— Адресная социальная помощь:

1 квартал — 453 612 тенге,

2 квартал — 476 292 тенге,

3 квартал — 337 122 тенге,

4 квартал — 80 064 тенге;

— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;

— от партии «Nur Otan» в рамках акции «Біз біргеміз» получила продуктовый набор;

— Горячее питание выплачено 3 ученикам в апреле;

— Акция «Дорога в школу» по 30 000 (тридцать тысяч) тенге на каждого ребенка;

— Временно снабжены компьютером и выдана 1 сим-карта.

Помощь от спонсоров:

— 350 000 тг на оплату съемной квартиры;

— 246 000 тг. кредит в размере погашен;

— спонсорами с начала года оказана продовольственная помощь 4 раза.

3. Жолбасханова Шолпан Маликовна

Меры государственной поддержки:

— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;

— Адресная социальная помощь:

1 квартал — 293 493 тенге,

2 квартал — 308 166 тенге,

3 квартал — 257 685 тенге,

4 квартал — 346 131 тенге;

— Получила коммунальную помощь в размере 15 000 тенге;

— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;

— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;

— Акция «Дорога в школу» 30 000 тенге на каждого ребенка, всего 120 000 тенге зачислено на финансовый счет;

— Временно выданы 1 сим карта от филиала «Казактелеком», 2 сим карты от филиала «Сыр Қазына», 1 компьютер;

— Получила денежную помощь (111 120 тенге) в период чрезвычайных и ограничительных мер по 5 556 тенге на 5 месяцев.

Помощь от спонсоров:

— 148 000 тг. на ремонт дома, оказана финансовая помощь;

— 25.07.2020 года получила продуктовую корзину.

4. Байкуранова Айгуль Сагиновна

Меры государственной поддержки:

— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;

— Адресная социальная помощь:

1 квартал — 384 129 тенге,

2 квартал — 403 335 тенге,

3 квартал — 244 164 тенге,

4 квартал — 277 812 тенге;

— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;

— Во время акции «Дорога в школу» в августе пятеро детей получили 150 000 тенге по 30 000 тенге;

— Трое детей обеспечены горячим питанием;

— Дан временный компьютер и 2 сим карты.

Помощь от спонсоров:

— от предпринимателей получили 130 000 тенге;

— на ремонт дома выделено 415 000 тг.

5. Саркулова Гульжан Рахимбердиевна

Меры государственной поддержки:

— Адресная социальная помощь:

1 квартал — 346 344 тенге,

2 квартал — 363 663 тенге,

3 квартал — 401 274 тенге,

4 квартал — 354 033 тенге.

— 150 000 тг (для 5 детей) получили финансовую помощь на подготовку к школе;

— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;

— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;

— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;

— Во время акции «Дорога в школу» в августе пятеро детей получили по 30 000 тенге 150 000 (сто пятьдесят тысяч) тенге;

— Трое детей обеспечены горячим питанием;

— Дан временный компьютер и 2 сим карты.

Помощь от спонсоров:

— Выдана продовольственная корзина на сумму 35 000 тенге;

— Выдан отопительный котел на сумму 204 000 тенге;

— 480 000 тг выдано под ремонт дома

6. Толеушова Назым Абдиманатовна

Меры государственной поддержки:

— Адресная социальная помощь:

1 квартал — 33 303 тенге;

2 квартал — 34 968 тенге;

3 квартал — 66 189 тенге;

4 квартал — 133 353 тенге.

— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге и продуктовый набор;

— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;

— 3 детям школьного возраста выдано 90 000 тг на школьную форму. Социальный пакет на 1 ребенка дошкольного возраста получают каждый месяц, хозяйственные товары получают каждые 3 месяца;

— Пособие многодетным семьям за 3 месяца 167 016 тг, пособие няне-инвалиду за 3 месяца 137 208 тг, пособие до 1 года за 3 месяца 74 175 тг;

— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 555 600 тенге;

— Дети, обучающиеся в школе, обеспечены бесплатным горячим питанием;

— По 30.000 (тридцать тысяч) тенге на каждого из трех учащихся;

— Школьнику, обучающемуся на дому, было обеспечено компьютерным оборудованием, интернет-симкой ALTEL.

Помощь от спонсоров:

— 10.06.2020 г. выданы продукты питания;

— 15.07.2020 г. выданы продукты питания;

— 26.08.2020 г. выданы продукты питания;

— на массаж ребенку-инвалиду выделено 145 000 тыс. тенге (20 курсов);

— 229 000 тг. (2000 штук) выданы шлакоблоки.

7. Усетаева Индира Карымжановна

Меры государственной поддержки:

— Адресная социальная помощь:

1 квартал — 104 760 тенге;

2 квартал — 109 998 тенге;

3 квартал — 65 532 тенге;

4 квартал — 127 251 тенге.

— 30 000 тг. (на 1 ребенка) получили финансовую помощь на подготовку к школе;

— Дети дошкольного возраста из семей получателей адресной социальной помощи обеспечиваются ежемесячными продуктами питания и ежеквартальными бытовыми товарами от торгового центра «Магнум»;

— Получили денежную помощь (55 560 тенге) в период чрезвычайных и ограничительных мер по 5 556 тенге на 5 месяцев;

— от партии «Nur Otan» в рамках акции «BIRGEMIZ» получила 50 000 тенге;

— Получила грант по поддержке предпринимательства в размере 505 200 тенге;

— По потере кормильца ежемесячно получает — 48 676 тенге.

Помощь от спонсоров:

— На открытие салона красоты дано в аренду торговое здание на 3 месяца бесплатно с рынка «Бекжан» (за январь, февраль, март);

— С помощью аппарата акима Енбекшинского района ее сын Абдыхайыр Керемет был помещен в детскую эстетическую музыкальную школу №3 и обучается в гитарной группе;

— В январе, феврале 2020 года на лицевой счет были зачислены деньги за дни, не обеспеченные горячим питанием;

— Введен во временное пользование новый компьютер в связи с дистанционным обучением;

— В рамках акции «Дорога в школу» 60 000 (шестьдесят тысяч) тенге зачислено на финансовый счет;

— во времянке установили отопление.