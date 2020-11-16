В ходе рейдовых мероприятий по профилактике соблюдения населением требований карантина, полицейские Байдибекского района выявили очередное нарушение карантинного режима и санитарно-эпидемиологических норм, передает Otyrar.KZ.

На одном из вольных пастбищ, расположенных в сельском округе Богень, сотрудники Байдибекского РОП остановили проведение национальной игры «кокпар», организованное местным жителем в честь поминок.

Стражи порядка провели с участниками мероприятия разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина, а также привлекли к ответственности организаторов «кокпара», собравших около 100 человек.

В отношении устроителей и организаторов мероприятия составили административный протокол. Собранные материалы направлены в компетентные органы для принятия соответствующего законного решения.