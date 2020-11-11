Аким Шымкента Мрат Айтенов и генеральный консул Турции в Алматы Али Риза Акынжи высадили саженцы в третьем мегаполисе страны.

В мероприятии, посвященном «Национальному дню посадки деревьев» Турции, также принял участие представитель Турецкого агентства по сотрудничеству и координированию (TIKA) в Казахстане Ислам Исмаил.

В дендропарке имени Асанбая Аскарова они посадили чинары. Аким Шымкента отметил, что ежегодно в городе высаживается около миллиона саженцев.

Мурат АЙТЕНОВ, аким г. Шымкента: «Дружба, берущая начало с древних времен, продолжается во всех сферах, включая дипломатию, экономику, спорт и искусство. Мы рады, что традиция «Национальной посадки деревьев» в Турции нашла отражение в нашей стране. Наши предки говорили, что «люди, которые думают о будущем, сажают деревья». Считаю, что сегодняшнее событие — это внимание турецкого народа к нам. Предлагаю турецким предпринимателям в рамках развития туризма инвестировать в «Старый город». Пусть посаженные сегодня деревья станут символом сотрудничества двух стран во всех сферах».

Отметим, встречала дала старт акции «Дыхание в будущее», в рамках которой будут высажены саженцы платана. В рамках этой акции к 2200-летию Шымкента будет посажено 2200 саженцев.