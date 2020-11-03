Рост пожаров наблюдается в городе Шымкент, Алматы, Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы обеспечения пожарной безопасности в отопительный период.

О текущей ситуации в стране доложил министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин.

По словам министра, 92% чрезвычайных ситуаций, происходящих по стране, составляют пожары. Обстановка обостряется в отопительный период. В текущем году с учетом пандемии отопительный сезон начался раньше.

«С сентября в жилом секторе произошло свыше 1 300 пожаров. Рост пожаров наблюдается в городе Шымкент, Алматы, Акмолинской, Жамбылской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях. Количество погибших в Жамбылской области на 4 случая, городе Алматы – на 3 и Павлодарской – на 2. Травмированных в Костанайской области в 6 раз, городе Нур-Султан в 4,5 раза и Карагандинской в 2,2 раза», — проинформировал глава ведомства.

Отмечаются случаи групповой гибели: в Жамбылской при пожаре в жилом доме погибло двое детей, в СКО – по 2 человека, в двух случаях и ВКО – 2 человека. Причинами роста пожаров стали нарушения пожарной безопасности, в частности, при эксплуатации бытовых приборов и печей, а также неосторожного обращения с огнем.

«На опыте прошлых лет нами ведется планомерная работа в жилом секторе. На учет взято свыше 118 тыс. жилых домов социально-уязвимых слоев населения, которые мы обошли до начала отопительного сезона. В 87 тыс. домах или 74% проведен обход совместно с акиматами регионов и представителями органов внутренних дел, соцзащиты, образования, здравоохранения. Из них порядка 9% – это свыше 10 тыс. домов продолжают эксплуатироваться с нарушениями, они взяты на контроль МИО», — уточнил Ю. Ильин.

Наряду с этим, обходами охвачено свыше 550 тыс. домов с автономными системами отопления, в более 140 тыс. выявлено более двухсот тысяч нарушений пожарной безопасности.

Как отметил министр, за счет средств акиматов и спонсорской помощи в т.г. установлено более 12 тыс. датчиков определения опасной концентрации газа и продуктов горения. До конца года планируется установить еще свыше 11 тыс. датчиков.

В то же время, свыше 12% пожаров происходит из-за нарушений при эксплуатации печей. В основном они допускаются уже на стадии строительства и их установки, также отсутствуют соответствующие квалифицированные специалисты, а обслуживающие организации по прочистке и ремонту дымовых и вентиляционных каналов не подлежат аккредитации. Ежегодно от отравления природным и сжиженным газом погибает свыше 20 человек, от взрывов и хлопков газобаллонных установок происходит групповая гибель и травмирование людей.

В соответствии с Законом «О газе и газоснабжении» контроль за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей возложен на МИО. При этом, только местными властями городов Алматы, Нур-Султан, Костанайской и Акмолинской областей созданы газо-технические инспекции, в остальных регионах функция возложена на подразделения ЖКХ. Но данная работа ими не проводится.

«С учетом подготовки к отопительному периоду проведены проверки 417 объектов тепло-энергообеспечения и 4 322 образования. Из них с нарушениями эксплуатируются 47 ТЭЦ и 565 учебных заведений. В связи с пандемией на особый контроль взяты объекты здравоохранения, их на учете 1 409. С 2017 года проводится работа по выносу автономных установок отопления из социальных объектов. Требуют решения акиматов по 387 объектам», — сообщил Ю. Ильин.

Помимо этого, имеются системные проблемы общего характера по обеспечению безопасности населения. Первое, отдаленность пожарных частей от населенных пунктов. Как отметил министр, в зимний период увеличивается риск возникновения пожаров в частном жилье, усложняются погодные условия (гололед, заносы, метели и т.д.), что влияет на время прибытия пожарных расчетов.

«Совместно с акиматами регионов пытаемся решить проблему через создание пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствует наши подразделения. За три года создано 153 поста. На сегодняшний день по стране их функционирует – 396, это обеспечивает защиту порядка 1 200 сел и поселков с общей численностью населения более одного миллиона человек. Плановые показатели за последние три года не превышают 60%», — пояснил Ю. Ильин.

Второе, неудовлетворительное состояние противопожарного водоснабжения. «Успех тушения пожаров зависит от наличия водоисточников. По республике в неисправном состоянии находится свыше 15 тыс. пожарных гидрантов. В текущем году акиматами отремонтировано более 2 тыс. Однако ежегодно из-за ветхости систем водоснабжения списывается порядка одной тысячи», — сказал глава ведомства.

Третье, в ходе строительства не соблюдаются установленные разрывы между объектами, не учитываются подъезды для проезда пожарной техники, что влечет риск развития пожара на большие площади и порождает жалобы населения.

«К примеру, в течение 2-х лет житель г. Тараз неоднократно обращался к нам по факту нарушения противопожарного расстояния между его домом и торговым комплексом. Только за истекший период текущего года поступило порядка 100 таких обращений. Зачастую также допускаются отклонения от проектов при строительстве, в результате объекты эксплуатируются с неустранимыми нарушениями», — пояснил Ю. Ильин.

Всего по республике с грубыми нарушениями эксплуатируется 263 крупных объекта.

Информация направлена в уполномоченный орган (ГАСК) для принятия соответствующих мер, вплоть до лишения лицензии «С этого года совместно с МИИРом решен вопрос соблюдения норм на стадии проектирования, внедрены эксперты по пожарной безопасности. Вместе с тем, необходимо усилить контроль за деятельностью технического и авторского надзоров при строительстве», — заявил министр.

Важной составляющей в обеспечении защиты населенных пунктов является техническая готовность подразделений МЧС. Реализация соответствующей Дорожной карты за 2018-2020 годы позволила довести уровень оснащенности до 50%. За три года за счет республиканского и местных бюджетов приобретено 645 единицы техники.