В Шымкенте принимаются меры по очистке улиц от снега и предотвращению гололеда, передает Otyrar.KZ.

С этой целью в усиленном режиме по 32 направлениям работают 5 коммунальных предприятий.

В результате были очищены от снега тротуары и автобусные остановки, территории социальных объектов, центральные улицы населенных пунктов.

Одновременно в работах по уборке снега было задействовано около 600 рабочих и 105 единиц техники.

На сегодняшний день сотрудники коммунальных служб засыпали 1204 кубических метров инертных материалов для предотвращения обледенения улиц.

Стоит отметить, обеспечивают город коммунальными услугами в зимний период ТОО «ЛТД турмыс», «Югдорсервис», «Байтерек ЛБ», «Нуртас Сервис» и «Жасыл Жер».