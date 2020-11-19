В Шымкенте к качественной электросети подключены населенные пункты Азат, Карабастау, Каратобе, Бадам-1, Отемис, Шапырашты, Жыланбузган, Самал-3, Кайтпас-1, предает Otyrar.KZ.

Кроме того, строительные работы ведутся в микрорайонах Асар-2, Тассай, Актас-1,2. К концу года более 8 тысячи жителей данных населенных пунктов будут обеспечены качественной электроэнергией.

В этом году ведется строительство внутренних электрических сетей 16 населенных пунктов с некачественной электроэнергией и 3 подстанций, обеспечивающих качественной электроэнергией северную часть города.

Кроме того, до конца года будет завершено строительство 7 объектов, и около 23,5 тыс. Жителей 13 населенных пунктов будут обеспечены качественной электроэнергией.