Казахстан планирует прекратить импорт электроэнергии из России

Сделать это планируется уже к 2028 году. Правительство намерено активнее развивать внутренние мощности и новые технологии, чтобы постепенно закрывать внешние поставки.

Эксперты говорят, достижение баланса между производством и потреблением электроэнергии лишь промежуточный этап. Для стабильной работы энергосистемы стране необходимо наращивать генерацию и учитывать рост потребления, чтобы в будущем избежать дефицита.

Потребление электроэнергии в Казахстане в прошлом году превысило 124,5 миллиарда киловатт-часов, тогда как объем производства составил около 123 миллиардов. Разница1,5 миллиарда киловатт-часов. При этом фактический импорт электроэнергии выше, поскольку часть объемов Казахстан поставляет в Кыргызстан для поддержания водного баланса в южных регионах страны. По словам экспертов, ключевым фактором в вопросе полной энергообеспеченности станет ввод парогазовых установок в Туркестанской и Кызылординской областях. Решающее значение будет иметь скорость и своевременность реализации этих проектов.

«Это, наверное, энергобезопасность страны и независимость в этом плане. То есть, как мы знаем, правительство намеревается реализовать ряд инвестпроектов, в том числе в ИТ-отрасли. И для реализации всех этих проектов необходимо нужное количество электроэнергии, в большом количестве. Та же западная часть страны, она, как вы знаете, не соединена с единой энергосистемой Казахстана. То есть мы станем более независимыми, но не на 100%», — Ануар Кожабеков, эксперт энергетической отрасли.

Эксперты отмечают, важно не только выйти на нулевой баланс между производством и потреблением электроэнергии, но и продолжать в том же темпе вводить новые мощности или восстанавливать существующие: сокращать разрыв разрыв между установленной мощностью электростанций и их фактически располагаемой генерацией.

«На сегодня разрыв пока достаточно приличный. Так вот, чтобы, скажем, в 30-м году опять не возник дефицит, мы должны в том же темпе, в котором мы сейчас это делаем, вводить новую генерацию. Поэтому вот это достижение нулевого баланса, это можно считать явлением таким локальным, которое в последующем будет требовать своего подтверждения каждый год», — Сергей Агафонов, председатель казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций.

Для этого также необходимы развитие новой угольной генерации, расширение возобновляемых источников энергии и формирование рынка систем накопления. В перспективе, с вводом атомной электростанции, поддерживать энергетический баланс страны станет значительно проще.