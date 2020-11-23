Аким города Шымкент Мурат Айтенов в онлайн режиме встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Сингапуре, Австралийском союзе и Новой Зеландии Аркеном Арыстановым, передает Otyrar.KZ.

На встрече обсуждался вопрос открытия филиала сингапурского университета MDIS в Шымкенте. ВУЗ готовит самых востребованных специалистов. А по каким специальностям будут обучать в Шымкенте, будет определено в результате двусторонних соглашений.

Планируется открытие некоммерческого филиала университета социального направления.

Мурат Дуйсенбекович отметил, что подобные инициативы очень важны для развития мегаполиса, и что база университета к данным работам готова.

Основанный в 1956 году университет готовит студентов по таким специальностям, как бизнес-менеджмент, дизайн, медиа и коммуникации, здравоохранение, сестринское дело, туризм, индустрия информационных технологий, кибербезопасность и экология. MDIS сотрудничает с университетами Великобритании.

Университет имеет опыт открытия филиалов и организации учебного процесса за рубежом (Малайзия и Узбекистан). В частности, в 2008 году был открыт филиал MDIS в Узбекистане.

В 2021 году запланирован официальный визит Президента Республики Казахстан в Республику Сингапур. В ходе визита также обсуждались вопросы проведения культурных мероприятий по продвижению туристического и инвестиционного потенциала города Шымкента.