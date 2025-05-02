Масштабное финансирование науки и высшего образования в Казахстане

543 миллиарда тенге направят на развитие науки и высшего образования в Казахстане. Об этом в Шымкенте заявила вице-министр Динара Щеглова. В рамках визита она встретилась с горожанами, обсудила реформы и посетила ЮКУ имени М. Ауэзова.

Южно-Казахстанский университет — один из лидеров научной среды. Здесь реализуют более 40 проектов, 10 из которых уже коммерциализируются.

Ринат Елшибеков, руководитель управления Комитета науки МНВО РК: «Проекты приносят реальный эффект. Инициативы ЮКУ вошли в число 70 одобренных программ, поддержанных министерством».

Свои разработки представили и молодые учёные. Азиза Иса рассказала о международном проекте по очистке воды с помощью природных цеолитов — это безопасный и эффективный способ борьбы с бактериями.

Азиза Иса, PhD,исполнитель международного проекта: «Мы работаем с коллегами из Грузии и Армении. Цеолиты — это природные фильтры, и наши исследования показывают отличные результаты».

На встрече с жителями Щеглова презентовала цифровой проект профориентации нового поколения. Система с элементами ИИ поможет вузам готовить востребованных специалистов.

Динара Щеглова, вице-министр науки и высшего образования РК: «Проект “Моя профессия — мое будущее” станет международным атласом, интегрированным с ментор-инструментом. Это шаг в будущее образования».

Поддержка учёных, новые технологии и ориентир на рынок труда — всё это должно стать основой системы образования. И масштабное финансирование — первый шаг.