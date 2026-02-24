Казахстан входит в десятку стран лидеров по «экспорту» студентов

По данным статистического института ЮНЕСКО, наша страна занимает девятое место в мире по числу студентов, обучающихся за рубежом. Сейчас их более 90 тысяч.

Казахстанцы все чаще выбирают обучение за границей, но эксперты не считают это тревожным сигналом, ведь это мировой тренд. Молодые люди хотят познавать мир и открывать для себя другие страны. При этом многие из них, после обучения, возвращаются домой.

«Даже если кто-то не возвращается, он все равно не прерывает свою связь с Родиной. Это однозначно. Мы разговаривали со многими студентами, которые продолжают взаимодействие с учеными нашей страны, со своими друзьями, знакомыми, и они делятся информацией, делятся своими находками, поддерживают друг друга», — Ирина Смирнова, депутат мажилиса парламента РК.

При этом многие иностранные студенты, наоборот, едут в Казахстан получать высшее образование. Для привлечения студентов к казахстанскому образованию расширяется сеть грантов, приглашаются зарубежные специалисты. В стране функционируют множество филиалов крупных иностранных ВУЗов, что стимулирует здоровую конкуренцию между зарубежными и местными университетами. Эксперты считают, также необходимо мотивировать студентов возвращаться на родину, предлагать им рабочие места, чтобы молодые люди видели ценность своих знаний в Казахстане.

«В век цифровизации, когда есть информация, связь с посольствами, обязательно мы должны знать, на какие специальности, в какие вузы поступили наши студенты, и как бы информировать, говорить, какие есть возможности, вакансии. Посольство тоже должно говорить, как-то их объединять, чтобы были какие-то патриотические чувства, и чтобы они возвращались на родину», — Гульнар Умарова, общественный деятель.

По данным минтруда, через десять лет Казахстану понадобится около 3 миллионов специалистов. В основном будут востребованы кадры в сферах образования, торговли, здравоохранения, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. При этом потребность в специалистах будет высокой как в мегаполисах, так и в регионах.